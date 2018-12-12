Омбудсмен Москалькова выступила за «соразмерную» ответственность за фейковые новости

Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова считает, что для введения наказания за распространение недостоверной информации в Сети необходимо сначала определиться с формулировками. При этом она не отрицает, что ответственность за подобные деяния необходима.

«Ответственность нужна, но она должна быть соразмерной», – цитирует 12 декабря ТАСС Москалькову, которая для доказательства своей точки зрения напомнила о недостоверной информации в Интернете по поводу пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

При этом она подчеркнула, что законодателям необходимо избежать «расплывчатых формулировок», которые дают «возможность широкого толкования». Москалькова выразила уверенность, что никакие ограничения не должны нарушить право граждан на свободу слова и мысли, а также распространение информации.

Напомним, что сегодня, 12 декабря, в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий наказание рублём за фейковые новости в СМИ и Интернете. За распространение недостоверной информации граждане будут платить от 3 до 5 тысяч рублей, а медиакомпании – от 400 тысяч до миллиона рублей. Кроме того, проект закона о наказании за «явное неуважение» к государству и обществу в Интернете был подготовлен сенаторами, которые предлагают штрафовать оскорбляющих на сумму от 1 до 5 тысяч рублей или арестовывать на срок до 15 суток. Председатель президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов уже раскритиковал законопроект об арестах за неуважение к власти в Интернете, назвав это нарушением права на свободу слова.