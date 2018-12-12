Елизавету Туктамышеву госпитализировали. Петербургская фигуристка пропустит чемпионат России

Бронзовая призерка финала Гран-при по фигурному катанию, петербургская спортсменка Елизавета Туктамышева госпитализирована с диагнозом «воспаление легких». Об этом 12 декабря сообщил тренер 21-летней спортсменки Алексей Мишин.

«Лизу положили в больницу с диагнозом «воспаление легких». Пока на две недели», – цитирует Мишина «Спорт день за днем». Сама Туктамышева ранее в инстаграме опубликовала фотографию градусника с температурой 38,5.

скриншот/www.instagram.com/liza_tuktik

Из-за этого фигуристка пропустит чемпионат России по фигурному катанию в Саранске с 19 по 23 декабря. Он также является отборочным соревнованием на чемпионат Европы, который пройдет с 21 по 27 января в Минске. Теоретически Туктамышева может поехать на континентальное первенство без отбора решением тренерского совета. Такой прецедент произошел в 2017 году, когда Евгения Медведева не смогла выступить на чемпионате России из-за травмы ноги.