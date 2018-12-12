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Власть
12.12.2018 17:28
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«Чушь»: Источник в МВД прокомментировал запрет для полиции ходить на рэп-концерты

Источники «Фонтанки» в МВД прокомментировали новость о запрете для полицейских ходить на рэп-концерты, которая 11 декабря появилась в некоторых СМИ. Как сообщили наши собеседники в правоохранительных органах, речь идёт о неверно понятой информации.

В пятницу, 7 декабря, в МВД под руководством первого заместителя министра Александра Горового прошло совещание, где был выработан распорядительный документ, касающийся проверок в клубах при выступлении там музыкантов. В частности, в нем в категорической форме указывалось, что сотрудники полиции занимаются только охраной общественного порядка и ни в коем случае не должны препятствовать проведению концертов. 

По мнению наших собеседников в центральном аппарате МВД, до журналистов дошли лишь слухи об этом совещании, которые они неверно интерпретировали. На прямой вопрос журналиста нашего издания о запрете министром МВД Владимиром Колокольцевым посещения полицейскими таких концертов в свободное от службы время наш собеседник ответил кратко: «Чушь».

Напомним, «эпидемия» по отмене концертов популярных исполнителей длится в России с ноября. Пострадали такие артисты, как Хаски, Элджей, IC3PEAK, «Френдзона», Gone Fludd. За музыкантов вступались политики и общественные деятели вплоть до министра культуры Владимира Мединского и президента Владимира Путина. Информацию о том, что российским полицейским запретили посещать концерты исполнителей, которые «пропагандируют анархизм, выступают против органов государственной власти», распространило 11 декабря агентство Ura.ru. 

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