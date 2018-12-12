Tesla готовит поставки Model 3 в Европу. Техобслуживание организуют прямо в порту

Бельгийский порт Зеебрюгге, по информации морских транспортных компаний, готовится принимать по 3 тысячи автомобилей Tesla Model 3 в неделю начиная с февраля 2019 года: открыты десятки новых вакансий. Об этом 12 декабря сообщает Electrek. Несколько дней назад Tesla открыла предзаказы Model 3 для покупателей из Европы.

Компания планирует начать производство Model 3 в европейской спецификации в январе с тем, чтобы уже через несколько недель автомобили могли сойти на берег в Бельгии. «Европейские» Tesla будут отличатся от американских прежде всего розеткой для зарядки батареи. Несмотря на то, что почти вся западная Европа покрыта сетью собственные тесловских зарядок Supercharger, розетки в них соответствуют стандарту Type 2. В Америке на автомобилях и зарядных станциях Tesla устанавливаются розетки собственной конструкции, не совместимые с другими.

Планируемый объем поставок в 3000 штук в неделю – весьма существенная цифра, учитывая, что совсем недавно компания предпринимала титанические усилия для выхода на показатель производства 5000 Model 3 в неделю. На данный момент, по данным Bloomberg, завод Tesla во Фремонте стабильно выпускает в среднем 4300 Model 3 в неделю, что еле-еле покрывает потребности в автомобилях внутри США.

Тем не менее порт Зеебрюгге уже приступил к подготовке к приему крупных партий автомобилей. Для этого объявлен дополнительный прием более чем 100 сотрудников, включая водителей и автомехаников, в обязанности которых будет входить разгрузка судов-автовозов, проверка комплектности автомобилей, снятие защитной пленки, мойка машин и устранение мелких повреждений, возникших при перевозке. При этом Model S и Model X в настоящее время проходят аналогичные процедуры не в порту, а на отдельном заводе в Нидерландах. Видимо, компания хочет ускорить поставки, для этого собирается организовать техобслуживание прямо в порту.

Пока неизвестно, когда начнутся поставки в Великобританию, поскольку для этой страны автомобили требуют более существенной переделки под левостороннее движение.