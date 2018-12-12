Ремонт трубы на Ржевке закончен раньше срока. В детский сад и жилые дома скоро должно вернуться тепло

Плановые работы у дома № 32 по улице Коммуны в Красногвардейском районе Петербурга завершены досрочно. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК» 12 декабря. На предприятии отметили, что в данный момент все потребители получают тепло по основной схеме в полном объеме.

О холодных батареях в разгар декабря «Фонтанке» сообщила читательница. Она посетовала на то, что дети не могут согреться ни дома, ни в детском саду, от чего болеют.