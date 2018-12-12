Инспектор ДПС Петербурга за взятку отпустил пьяного водителя и угнал мотоцикл. Через год он сможет вернуться в органы

В Петербурге к условному сроку приговорен инспектор ДПС Дмитрий Карин, получивший взятку от пьяного водителя и присвоивший мотоцикл, на котором разъезжал угонщик.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 12 декабря, Карин признан виновным в получении 15 тысяч рублей от нетрезвого водителя, пойманного за рулем в апреле 2017 года. Инспектор с ним договорился на тридцать тысяч и отправил его домой в сопровождении посредника. Оказавшись в квартире и слегка протрезвев, водитель счел сумму чрезмерной и выплатил половину.

Ко второму эпизоду привела бдительность инспектора Карина. В июле 2018 года он заметил спортивный байк Honda CBR600F без регистрационного знака и мужественно погнался за ним. Мотоциклисту удирать надоело, он остановился и сбежал. Трофей Карину приглянулся. Машина числилась в угоне, но инспектор не стал документировать изъятие, а оставил «Хонду» себе.

Выборгский суд приговорил Карина к условному сроку 3 года 2 месяца, оштрафовал на 300 тысяч рублей и на год запретил работать в органах госвласти.