Дорогу до Брусничного этой зимой для автобусов не закроют

Российское Министерство транспорта приняло решение не ограничивать движение по технической дороге вдоль Сайменского канала (ведёт к пункту пропуска «Брусничное» на границе с Финляндией) для пассажирских автобусов в зимний период 2018/2019, как это было сделано год назад.

Как сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций Финляндии, данный вопрос обсуждался 12 декабря в рабочей группе по транспорту, которая входит в российско-финляндскую межправительственную комиссию. «Российская сторона рабочей группы подтвердила, что необходимости в ограничении нет, поскольку полиция начала контролировать данный участок дороги», – говорится в сообщении финского Минтранса.