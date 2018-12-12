Дорогу до Брусничного этой зимой для автобусов не закроют
Российское Министерство транспорта приняло решение не ограничивать движение по технической дороге вдоль Сайменского канала (ведёт к пункту пропуска «Брусничное» на границе с Финляндией) для пассажирских автобусов в зимний период 2018/2019, как это было сделано год назад.
Как сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций Финляндии, данный вопрос обсуждался 12 декабря в рабочей группе по транспорту, которая входит в российско-финляндскую межправительственную комиссию. «Российская сторона рабочей группы подтвердила, что необходимости в ограничении нет, поскольку полиция начала контролировать данный участок дороги», – говорится в сообщении финского Минтранса.
Справка:
В декабре 2017-го Минтранс РФ в целях безопасности запретил движение автобусов на «дороге смерти» вдоль Сайменского канала в обе стороны до весны, позже сделав исключение для регулярных рейсов. Такие меры вызвали критику со стороны перевозчиков и пассажиров, а власти Финляндии заявили, что ограничение трафика для автобусов не решает проблемы, и нужно строить альтернативную трассу, поскольку существующая для нынешнего пассажиропотока не предназначена. В октябре 2018 года АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» оценила проект в 9,6 млрд рублей. в октябре-ноябре вместо финских дорожных знаков установили знаки, соответствующие требованиям российского госстандарта, а также нанесли дорожную разметку. В ДПС заверили, что патрулировать дорогу будут чаще.
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