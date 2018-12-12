Адвокат Кокорина: Футболист может стать инвалидом, если его не выпустят из тюрьмы

Адвокат нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что дальнейшее пребывание футболиста под арестом очень плохо скажется на его здоровье. Как написала она 12 декабря в своем Instagram, причиной всему — недавняя травма, после которой футболист не до конца прошел реабилитацию.

«Кокорину недавно сделана операция на колено и ахиллесово сухожилие — это последствия спортивных травм. Он до конца не закончил процесс реабилитации, который предполагает активную форму тренировок. Удержание его в условиях ограниченного пространства в СИЗО и невозможность там даже поддерживать хоть какую-то форму повлечет инвалидность и, как минимум, хромоту. Кроме того, у профессиональных футболистов значительно увеличена сердечная мышца, что предполагает необходимость постепенного снижения нагрузок после окончания спортивной карьеры, а резкое прерывание занятий приводит также к негативным последствиям. Возникает вопрос о том, соразмерны ли последствия изоляции от общества спортсмена в СИЗО содеянному им — нанесению двух ударов потерпевшему, не повлекших никакого расстройства здоровья, в ответ на оскорбление», – написала Стукалова.

Напомним, на прошлой неделе Тверской районный суд Москвы по ходатайству следствия оставил Александра Кокорина и Павла Мамаева под арестом до 8 февраля 2019 года. На сегодняшний день они уже провели за решеткой больше двух месяцев.