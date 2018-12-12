«Фейковые новости мы получаем в прогнозе погоды». Глава СПЧ - против законопроектов о непроверенной информации и неуважении к государству

Внесённый сенатором Клишасом законопроект об арестах за неуважение к власти в Интернете – нарушение свободы слова. Такого мнения придерживается председатель президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

«Я полагаю, что бороться с фейковыми новостями надо, но это делается не так: фейковые новости мы получаем каждый день, в первую очередь — в прогнозе погоды, — объяснил Федотов РБК 12 декабря. — Так, может, закроем прогнозы погоды?»

По мнению главы СПЧ, аресты — «слишком суровое наказание».

Сегодня сенаторы внесли в Госдуму проект закона о наказании за «явное неуважение» к государству и обществу в Интернете. Людмила Бокова и Андрей Клишас, а также депутат Госдумы Дмитрий Вяткин предлагают штрафовать оскорбляющих на сумму от 1 до 5 тысяч рублей или привлекать к аресту на срок до 15 суток.

Этими же людьми был внесён другой законопроект, предусматривающий наказание рублём за фейковые новости в СМИ и Интернете. За распространение недостоверной информации граждане будут платить от 3 до 5 тысяч рублей, а медиакомпании – от 400 тысяч до миллиона рублей.