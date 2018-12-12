Автомобиль застыл на светофоре на Планерной. Оказалось, водитель и пассажир спят

Тревожная картина предстала глазам полицейских Приморского района Петербурга – застывший посреди дороги автомобиль, а в нём люди без движения.

Как сообщает 12 декабря «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», минувшим вечером, около 22:30, в дежурную часть поступила информация о том, что на пересечении Богатырского проспекта и Планерной улицы стоит автомобиль. Водитель и его пассажир, похоже, спят.

На место прибыли сотрудники Скорой помощи и ДПС ОГИБДД по Приморскому району и объяснили «усталым» гражданам, что спать на светофоре – не лучшая идея.

Как оказалось, причина прозаична – наркотическое опьянение. Водитель был оформлен по статье 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).

Накануне «Фонтанка» рассказывала о случае в Калифорнии. Там пьяный водитель уснул за рулём «Теслы», движущейся на автопилоте на скорости 110 км/ч. Полицейским пришлось проявить смекалку, чтобы остановить машину.