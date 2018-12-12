Патриотизм в Красносельском районе воспитают за 17 млн рублей. Счёт оплатят из бюджета

Подростково-молодёжный центр «Лигово» с 12 декабря ищет претендентов для организации патриотических фестивалей в Красносельском районе Петербурга. Прививать любовь к родине будут реконструкциями, на которые готовы потратить 17 миллионов рублей.

Как следует из документации, опубликованной на сайте госзакупок, за эту цену исполнитель в 2019 году должен организовать и провести четыре мероприятия, посвящённые боям Великой Отечественной войны, – по два в мае и сентябре. Кроме реконструкции сражений требуется подготовить площадку, продумать концертную программу, предоставить фотоотчёт по итогам и тщательно выполнить все пожелания заказчика. Они у бюджетного учреждения предельно конкретны.

В техническом задании подробно прописано всё: от необходимого минимума танков, грузовиков и самоходных установок до площади палаток, калибра орудий и граммов мяса в солдатской каше.

Для сравнения: аналогичные услуги в Выборгском и Василеостровском районах в этом году стоили не больше полумиллиона.

Заявки от желающих воспитать патриотизм и гражданственность в Красносельском районе принимают с сегодняшнего дня до 14 января. Претендентов едва ли будет много. «Фонтанка» уже обращала внимание, что технические задания в подобных тендерах написаны под конкретную организацию – «Красную звезду». Клуб поставил победы в конкурсах на поток и ежегодно наращивает стоимость контрактов, часть из которых стабильно приходится на ПМЦ «Лигово». В этом году организация прогремела патриотическим фестивалем в Парке 300-летия, во время которого под танк попали мужчина и двое детей. От уголовной ответственности создателя «КЗ» Павла Бараненко освободило миролюбие пострадавших. Т-60 поначалу обратили в собственность государства, но клуб отвоевал и его.

Сам военный реконструктор Бараненко имеет приличный опыт общения с правоохранителями. В основном у него находят незаконное оружие, однако в январе этого года в его жилище кроме мин и самодельных взрывных устройств наткнулись на живого крокодила.