Шарф для Макрона из старых джинсов и платье для первой леди Финляндии из берёзы. В Финляндии запустят производство нового эковолокна

Промышленное производство нового вида экологичного текстиля запустят в Финляндии в 2020 году – в кампусе университета Aalto в Отаниеми идет подготовка к строительству пилотной линии. Объём инвестиций составит около 4 млн евро, сообщает Хельсинки-центр.

Университет Aalto совместно с Хельсинкским университетом разработали процесс Ioncell, благодаря которому качественные текстильные волокна получают из различных видов сырья, включая древесину, переработанные газеты или картон, старый хлопковый текстиль. В отличие от вискозы, для производства которой требуются жесткие химические вещества, в процессе Ioncell используется безопасная, нетоксичная ионная жидкость, разработанная профессором Хельсинкского университета Илккой Килпеляйненом.

Команда, состоящая из студентов и экспертов в области деревообработки, химии, машиностроения, а также текстиля и дизайна одежды, в настоящее время производит небольшие партии пробных волокон и материалов. Во время тестового периода были созданы платья, шарфы, жакет и чехол для iPad. Во время визита в Финляндию в августе 2018 года президент Франции Эммануэль Макрон посетил университет Aalto и получил в подарок шарф, сырьем для которого послужили старые джинсы. На прошедшем 6 декабря Дне независимости Финляндии супруга президента Йенни Хаукио принимала гостей в президентском дворце в платье, волокна для которого были произведены из древесины берёзы.

Пока мощности лаборатории университета позволяют произвести лишь 100 граммов текстильного волокна в день. После запуска линии ежедневный выпуск составит 10 килограммов.