«Образцовые кварталы» к зиме готовы

В малоэтажном жилом комплексе «Образцовый квартал 4» запущена система отопления.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

В условиях конкурентной борьбы современные девелоперы пытаются заинтересовать покупателей качеством проекта, архитектурными изысками, различными вариантами кредитования. Новостроек с подобными опциями в Петербурге становится всё больше. Гораздо реже можно встретить такой бонус, как досрочная сдача объекта. Впрочем, для компании «Терминал-Ресурс», строящей ЖК серии «Образцовые кварталы» в Пушкинском районе, это уже стало доброй традицией.

Вот уже четвертый жилой комплекс застройщик строит с заметным опережением графика. Строительство «Образцового квартала 4» началось весной этого года. Покупатели ждали заселения только к концу 2020-го, однако планируется, что ключи они получат раньше. Уже сейчас стадия готовности ЖК приближается к 85%. В данный момент идут пуско-наладочные работы системы отопления. Все три корпуса, входящие в состав ЖК, готовы к наступлению холодов.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Петербуржцы в силу местного климата особенно высоко ценят надежную теплоизоляцию домов и трепетно относятся к правильному распределению и сохранению тепла. Время показало, что обычные батареи и радиаторы не всегда успешно справляются с этими задачами. Во всех ЖК «Образцовые кварталы», включая «ОК 4», застройщик решил применять теплые водяные полы Uponor – продукцию известной финской компании со 100-летней историей.

Преимущества такого варианта отопления подтверждены тестированием в реальных условиях. Невидимый тип установки не дает скапливаться пыли и грязи за радиаторами и выступающими трубами. При работе система не поднимает в воздух пыль, что наверняка оценят люди, страдающие от аллергии. Более того, Uponor обеспечивает оптимальное распределение температуры: чуть теплее на уровне ног и чуть прохладнее в районе головы.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Ну а если жилец привык сам определять уровень своего комфорта, то на помощь ему придет интегрированная беспроводная система управления, позволяющая регулировать температуру в отдельных помещениях. Еще один плюс «интеллектуальных терморегуляторов» в том, что они позволяют снизить потребление электроэнергии до 20%. Кроме того, за счет дополнительного слоя цементной стяжки (что необходимо для установки теплых полов) в квартирах обеспечивается лучшая шумоизоляция.

Особо отметим, что отсутствие радиаторов означает свободу для архитектурной и дизайнерской мысли. Поскольку нагревательные элементы полностью скрыты от глаз под поверхностью пола, то нет преград для любых решений, нет ограничений для расстановки мебели. Так, в ряде квартир ЖК «Образцовый квартал 4» предусмотрены французские окна в пол, что обеспечивает еще и лучшее поступление солнечного света.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Таким образом, теплые полы – продвинутая технология с массой достоинств, расширяющая возможности владельца недвижимости.

«Образцовый квартал 4» – продолжение проекта комплексной застройки территории «На Царскосельских холмах». В состав жилого комплекса входят три пятиэтажных корпуса, в общей сложности на 235 квартир. Пятые этажи – мансардные, c высотой потолков до 4,5 метра.

«Образцовые кварталы» – это проект с нестандартными характеристиками и разумной стоимостью квадратного метра.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya