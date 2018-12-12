Новость в картинке: где в Европе покупают больше всего машин

Российский автомобильный рынок в ноябре 2018 года удержал четвертое место в европейском первенстве. В отличие от Европы авторынок России продолжает демонстрировать рост продаж, отмечают 12 декабря аналитики агентства «Автостат».

В Европе же сохраняется общее падение спроса на автомобили. Это связано с тем, что 1 сентября в силу вступили новые правила сертификации автомобилей WLTP, которые усложнили процедуру измерений выброса вредных веществ в атмосферу.