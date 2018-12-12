Спикер ЗакСа наградил медалью зятя Беглова и главу комитета по контролю за имуществом. Полтавченко за своей наградой не пришел

В городском парламенте прошла церемония награждения медалями «За особый вклад в развитие Петербурга». В числе прочих знак отличия должен был получить экс-губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко, но он не пришёл.

Спикер Вячеслав Макаров после заседания Законодательного собрания 12 декабря провёл церемонию награждения знаками отличия «За особый вклад в развитие Петербурга». В числе прочих награду получили работники Законодательного собрания, бывший губернатор Ленобласти Вадим Густов, экс-глава комитета по спорту, зять врио губернатора Александра Беглова Павел Белов и председатель комитета по контролю за имуществом Андрей Коротков. При получении награды последний упомянул Георгия Полтавченко, назвав его своим наставником, и поблагодарил за ценные советы спикера ЗакСа.

После упоминания экс-губернатора Вячеслав Макаров заявил, что его депутаты также отдельно наградят почётным знаком и самой высшей наградой. Когда это будет, Макаров не уточнил, но заявил, что церемония пройдёт в присутствии членов правительства.

В конце ноября ЗакС проголосовал за награждение экс-губернатора наряду с другими горожанами памятным знаком за заслуги перед городом. При этом после голосования депутаты утверждали, что список награждаемых нигде публично не утверждался и представители оппозиционных фракций его не видели. Также Вячеслав Макаров уже дважды наградил мать Георгия Полтавченко — Нину Полтавченко.