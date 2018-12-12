В ЖК «Pulse на набережной» выведен в продажу пул квартир с видом на Неву

фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

«Петербургская Недвижимость» открыла продажи квартир в видовом корпусе жилого комплекса высокого комфорт-класса «Pulse на набережной».

Ассортимент пополнился уникальными квартирами с различными характеристиками – выходящими на две стороны света, с двумя лоджиями, несколькими санузлами, гардеробными. Главное преимущество – виды на панораму набережной и Невы. Цены начинаются от 4 млн руб.

Все квартиры располагаются в семейной секции, которая объединяет просторные квартиры формата «евро» с большой кухней-гостиной, в которой так удобно собираться по вечерам или принимать гостей. На выбор покупателей варианты формата 2Е, 3Е и 4Е, а также просторные однокомнатные. Секция состоит всего из двух парадных, по шесть квартир на этаже.

Жилой комплекс Pulse расположен на Октябрьской набережной, в 7 минутах на машине от Невского проспекта. До нескольких станций метро – «Новочеркасская», «Проспект Большевиков» и «Улица Дыбенко» около 10 минут на общественном транспорте. Для любителей прогулок рядом несколько парков, а для любителей шопинга – торговый коридор на Дальневосточном проспекте. Самое необходимое для комфортной жизни предусмотрено прямо на территории комплекса: 4 детских сада, школа, ТРК и центр спорта. На первых этажах откроются магазины, кафе, пекарни, отделения банков.

Все квартиры новой секции сдаются с качественной чистовой отделкой от Setl City в цветовой гамме «Ваниль» или «Шоколад».

В декабре любую квартиру можно приобрести в рассрочку от застройщика. Клиенты «Петербургской Недвижимости» могут оформить ипотеку в ведущих банках-партнерах.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Pulse на набережной» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/pulse-na-naberezhnoi