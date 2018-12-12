Сам себе спасатель. Петербургские портовики восстали против монополии «Морской спасательной службы»

Крупнейший стивидор порта «Петербургский нефтяной терминал» создал собственное аварийно-спасательное формирование – на фоне обвинений в адрес Морспасслужбы во взвинчивании цен.

Петр Ковалев/Интерпресс

Свидетельство на право ведения аварийных работ «Петербургский нефтяной терминал» получил из рук возглавляющего Региональную аттестационную комиссию Росморречфлота заместителя капитана порта Андрея Юрченко. Это случилось 12 декабря, ПНТ таким образом легализовал давно уже созданное собственное аварийно-спасательное формирование. Не исключено, что в дальнейшем такие услуги ПНТ будет оказывать и другим портовикам, но не сейчас – полученное свидетельство дало аварийно-спасательному формированию статус «нештатного», что позволяет спасать себя, но не посторонних.

Во вновь созданном аварийно-спасательном формировании два собственных бонопостановщика, два спасательных судна в аренде и два скиммера (комплект оборудования для ликвидации разливов нефтепродуктов). ПНТ стал третьей в порту компанией, добившейся независимости от оказывающей услуги по несению готовности к ликвидации разливов нефтепродуктов ФГБУ «Морская спасательная служба» (подведомственна Росморречфлоту). С начала 2018 года собственным аварийно-спасательным формированием стало пользоваться бункеровочное ООО «Контур СПб» (аффилирован с «Балтийской топливной компанией»), с ним же заключил договор бункеровщик «ДельтаСервис». Стоимость услуги составила 3,6 млн рублей в год, Морспасслужба предлагала заключить на 2018 год такой же контракт, но в несколько раз дороже.

Кроме того, от услуг Морспасслужбы в лице ее Балтийского филиала в этом году отказалась Администрация морских портов Балтийского моря, что привело к казусу, до сих пор не нашедшему разрешения. Формально администрация мотивировала свое решение тем, что за уборкой акватории и поиском виновных в разливах должно следить подразделение Росприроднадзора в лице Балтийского арктического управления. Но, по данным «Фонтанки», договора о несении готовности к ликвидации разливов нефти с этим недавно созданным ведомством пока ни у кого нет, поэтому сегодня акваторию порта вообще никто убирать не обязан.

«В случае любого разлива нефтепродуктов и отсутствии очевидного виновника складывается ситуация, когда грязь есть, а дворника нет. Поэтому Морспасслужба начинает искать того, на кого можно было бы повесить вину, чтобы административным путем обязать его оплатить ликвидацию разлива. «Виноватой» оказывается та компания, чье судно в момент обнаружения пятна оказалось поблизости», – говорит генеральный директор «Балтийской топливной компании» Станислав Корнеев.

В «Петербургском нефтяном терминале» не стали предавать огласке финансовую составляющую взаимоотношений с государственными спасателями, от которой они теперь избавились. На условиях анонимности участники рынка рассказали, что до сих пор ПНТ платит Морспасслужбе около 60 млн рублей в год за несение готовности к ЛРН. Этот термин не предполагает никаких действий со стороны аварийно-спасательного формирования, потому что в случае реального разлива нефтепродуктов его ликвидацией будет заниматься то же самое «несущее готовность» ведомство – но за отдельную плату.

В 2017 году между «Петербургским нефтяным терминалом» и Балтийским филиалом Морспасслужбы было множество трений из-за суммы договора о несении готовности к ликвидации разливов – бизнесменам она казалась сильно завышенной. Получение компанией 12 декабря официального статуса для собственного аварийно-спасательного формирования участники рынка называют ее ответом этому государственном ведомству.

Штрафы не помогли

По действующему законодательству все компании, которые занимаются бункеровкой судов в портах, обязаны иметь или собственные аварийно-спасательные формирования, или договоры на несение готовности к ликвидации разливов нефтепродуктов. По оценкам президента Российской ассоциации морских и речных бункеровщиков Виталия Ковалева, в 2017 году петербургские стивидоры по договорам о несении готовности заплатили Балтийскому филиалу Морспасслужбы около 200 млн рублей. Но сам факт взаимодействия с данным государственным ведомством бункеровщикам категорически не нравится. Они неоднократно жаловались в Федеральную антимонопольную службу на непомерно завышенные расценки, что пока не привело к их снижению, хотя и повлекло довольно решительные действия самой ФАС в отношении как МСС, так и персонально ее руководителя Андрея Хаустова.

В ноябре 2018 года ФАС оштрафовала Морспасслужбу на 400 000 рублей за «монопольное завышение расценок на несение готовности к ликвидации разливов нефтепродуктов (ЛРН) в российских портах». Кроме того, ФАС России выписала протокол об административном правонарушении в отношении руководителя ФБУ «Морская спасательная служба» Андрея Хаустова 20 ноября 2018 года. Он признан виновным в нарушении пункта 1 части 1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции»: «Злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением».

Инициатором претензий к Морспасслужбе со стороны ФАС выступило СРО «Российская ассоциация морских и речных бункеровщиков», куда еще в начале 2015 года пожаловались бункеровщики портов Приморского края и Северо-Запада. В начале 2016 года ФАС констатировала нарушение антимонопольного законодательства, заключающееся в многократном повышении расценок на несение Морспасслужбой готовности к ликвидации разливов в начале 2015 года. С тех пор ничего не изменилось — ведомство переписывалась с ФАС и даже обратилось в суд, чтобы попытаться признать действия антимонопольного ведомства незаконными, но проиграла во всех инстанциях. При этом цены на несение готовности к ЛРН в морских портах оставались завышенными.

Более того, в ноябре 2018 года Северо-Западное управление следственного комитета на транспорте обвинило Андрея Хаустова в хищении бюджетных средств при заключении контракта с коммерческой организацией. При обыске у Андрея Хаустова изъяли 100 млн рублей и антиквариат. На статус главы ФГБУ все это пока что никак не повлияло – на прошлой неделе он благополучно выступал на Петербургском арктическом форуме, где рассказывал об успехах своего ведомства и планах на будущее.

Мы попросили прокомментировать сложившуюся ситуацию руководителя Балтийского филиала ФГБУ «Морспасслужба» Андрея Кобелева, но он отказался, сославшись на занятость. Глава пресс-службы вышестоящего ведомства – Росморречфлота – Алексей Кравченко заявил, что не владеет ситуацией, зато знает наше издание, и попросил прислать официальный запрос. На момент выхода статьи ответа на него мы не получили.

В петербургском порту конфликт федерального масштаба привел в целом к позитивным последствиям – на рынке аварийно-спасательных услуг стали появляться новые игроки, а с ними – возможность выбора. Кроме собственных аварийных формирований участников портового рынка конкуренцию Морспасслужбе мог бы составить подведомственный комитету по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности ГУП «ПИЛАРН». Однако происходит это только на бумаге: по документам ГУП работает, даже несёт готовность к ЛРН для одной из бункерных компаний, но фактически его суда даже по классу не могут войти в порт.

Лев Годованник,

«Фонтанка.ру»