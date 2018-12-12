«Он кричал "Аллах Акбар!"». Французские власти признали нападение на рождественской ярмарке в Страсбурге терактом

Прокурор Парижа назвал терактом стрельбу на рождественской ярмарке в Страсбурге 11 декабря. Нападавший ранее отбывал срок во французской тюрьме, где у него заметили зачатки радикальных религиозных воззрений.

«С учетом выбранной цели, того, как он действовал, данных о нем, показаний тех, кто слышал, как он кричал «Аллах Акбар!», к расследованию привлечена антитеррористическая полиция», — заявил Реми Эйтс 12 декабря, сообщает агентство Reuters.

Прокурор отметил, что удиравший преступник был ранен. Об этом свидетельствует таксист, чью машину угнал стрелок.

В атаке на посетителей рождественской ярмарки подозревается 29-летний Шариф Шекатт. Его всё ещё не нашли, несмотря на несколько сотен полицейских, прибывших в Страсбург. Сообщается, что мужчина 27 раз привлекался за правонарушения в странах ЕС.