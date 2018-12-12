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«Он кричал "Аллах Акбар!"». Французские власти признали нападение на рождественской ярмарке в Страсбурге терактом
Прокурор Парижа назвал терактом стрельбу на рождественской ярмарке в Страсбурге 11 декабря. Нападавший ранее отбывал срок во французской тюрьме, где у него заметили зачатки радикальных религиозных воззрений.
«С учетом выбранной цели, того, как он действовал, данных о нем, показаний тех, кто слышал, как он кричал «Аллах Акбар!», к расследованию привлечена антитеррористическая полиция», — заявил Реми Эйтс 12 декабря, сообщает агентство Reuters.
Прокурор отметил, что удиравший преступник был ранен. Об этом свидетельствует таксист, чью машину угнал стрелок.
В атаке на посетителей рождественской ярмарки подозревается 29-летний Шариф Шекатт. Его всё ещё не нашли, несмотря на несколько сотен полицейских, прибывших в Страсбург. Сообщается, что мужчина 27 раз привлекался за правонарушения в странах ЕС.
Справка:
Неизвестный открыл огонь по прохожим у входа на рождественскую ярмарку в историческом центре города вечером 11 декабря. Полицейские пытались нейтрализовать нападавшего, но ему удалось скрыться. Предположительно, в ходе перестрелки с полицейскими Шекат был ранен и в настоящее время прячется в районе Нейдорф. В результате нападения погибли трое, двенадцать человек получили ранения.