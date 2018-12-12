МВД купило стреляющие электрошокеры «Скорпион» в комплект к наручникам «Нежность»

Министерство внутренних дел заключило госконтракт на поставку восьми тысяч электрошокеров за 80 млн рублей. Их мощность превышает разрешенную в России.

Как следует из опубликованной на сайте госзакупок документации, автономный искровой разрядник АИР-107 поставит подразделениям полиции производитель, компания «Март Групп». Она единственной заявилась на аукцион. Электрошокеры поступят двумя партиями до мая 2019 года. К концу декабря на вооружении МВД появится полторы тысячи комплектов.

АИР-107 в ближнем бою можно использовать как электрошокер и дубинку, его корпус выполнен из стекловолокна. У него есть второе название, «Скорпион». Устройство способно выстреливать токопроводящими гарпунами на 4,5 метра. Его мощность выше допустимой для гражданских шокеров, разрешенных к свободной продаже в России.

«Скорпионы» составят гармоничную пару наручникам «Нежность», которые министерство закупило у «НПО специальных материалов».