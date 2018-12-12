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Власть
12.12.2018 16:05
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Сенаторы угрожают арестом за высказывание «явного неуважения» к государству и обществу в Интернете

Сенаторы подготовили проект закона, который предусматривает наказание за размещение в Сети контента, отличающегося «явным неуважением» к России, органам власти, госсимволам и обществу. Текст законопроекта опубликован 12 декабря  на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Авторы нововведений — сенаторы Людмила Бокова и Андрей Клишас, а также депутат Госдумы Дмитрий Вяткин — предложили внести изменения в статью 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («мелкое хулиганство»). По их мнению, размещение в Интернете материалов, которые выражают «в неприличный форме явное неуважение» к обществу, государству, органам власти, Конституции, должно наказываться. Если деяние не попадает под уголовную ответственность, то авторы законопроекта предлагают штрафовать нарушителей на сумму от 1 до 5 тысяч рублей или привлекать к административному аресту на срок до пятнадцати суток. 

Отметим, в 2018 году в России были возбуждены десятки, а то и сотни уголовных дел за публикации в Интернете. В основном — по статье 282 УК РФ (о возбуждении ненависти или вражды, а также унижении человеческого достоинства). В октябре Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который предлагает заменить уголовное наказание по этой статье на административное.

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