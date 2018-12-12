Госдума предлагает штрафовать российские СМИ за непроверенные новости, способные привести к протестам

Сенаторы предложили запретить публикацию в СМИ и Интернете фейков, создающих угрозу жизни граждан или массового нарушения порядка. Пакет законопроектов был внесён 12 декабря в Госдуму главой комитета Совета Федерации по законодательству Андреем Клишасом в соавторстве с другими парламентариями из верхней и нижней палат.

Первый законопроект подразумевает поправки в законы «О СМИ» и «Об информации». Он позволяет блокировать фейковые новости, опубликованные в Сети.

Второй документ вносит дополнения в Кодекс об административных правонарушениях. За распространение недостоверной информации граждане будут платить от 3 до 5 тысяч рублей, а медиакомпании – от 400 тысяч до миллиона рублей.

В апреле Совфед предложил наказывать рублём за ложную информацию в соцсетях. Триггером для такого решения послужила трагедия в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», когда в Интернете намеренно сообщали о большем, чем было, количестве жертв. Автором инициативы была Ирина Гехт. По её мнению, поправки в закон должны защитить население страны от паники, которую сеют фейки.