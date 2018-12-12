Наступят времена почище. Крупный поставщик оборудования для оборонки, атомщиков и нефтяников уходит с рынка

Петербургское детище основателей строительной фирмы «Норманн» заявляет о самоликвидации. На повестке - судьба контрактов с «Роснефтью», «Росатомом», «Алмаз-Антеем».

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Все предыдущие годы ООО «ХК «Интра Тул» была прибыльной и постоянно наращивала выручку. Пик успешности фирмы пришелся на 2016 год. При доходах в 2,7 млрд рублей прибыль — 111 млн рублей. В 2017 году холдинг сократил выручку на треть, принеся учредителям убытков на 100 млн рублей. Кроме убытков у фирмы серьезная долговая нагрузка — кредиторская задолженность в 584 млн рублей и краткосрочные займы на 314 млн рублей. Среди заказчиков оборудования у «Интра Тул» – «Транснефть», «Роснефть», «Росатом», «Государственный Обуховский завод», «Сухой», «Алмаз-Антей» и НПО «Аврора». В 2016 году выигранных контрактов было почти на 700 млн рублей, в прошлом году – почти в пять раз меньше. В 2018-м отметок об участии в закупках нет вообще.

Точных данных о природе долгов «Интра Тула» нет, о них можно судить лишь по косвенным признакам, к примеру по данным о залогах. Тут стоит отметить, что если фирма действительно защищается от долгов, то делает это довольно благородно: весной этого года было прекращено четыре договора залогов с банком ВТБ. Видимо, кредиты у него «Интра Тул» обеспечивал недвижимым имуществом своей промышленной площадки на Магнитогорской, 17. Теперь, похоже, об этом долге речь уже не идет. В июне 2018 года закрыт договор залога с Юникредитбанком — на право требования 200 млн рублей с «Ангарской нефтехимической компании». Есть у фирмы обязательства перед банкротящимся Нота банком — у него в залоге товары в обороте: насосы, инструменты и т.п. Но судить об их размере трудно.

Своими руками

Юридический финал работы ООО «ХК «Интра Тул» контролируется менеджментом. Ее ликвидатором выступает недавний гендиректор и сегодняшний 100%-ный бенефициар фирмы Анатолий Корелов. Однако еще недавно фирма принадлежала соучредителю строительной компании «Норманн» (в состоянии банкротства) и группы «СЗНК» (ликвидирована) Игорю Витковскому. Основывал он «Интер Тул» в 2003 году вместе с давним партнером по «Норманну» и «СЗНК» Юрием Рафальским, который, сделав перерыв в бизнес-карьере, поработал заместителем главы Карелии, возглавлял агентство инвестиций республики и представлял ее в постпредстве при президенте РФ. В 2016 году он был признан личным банкротом с долгами в 700 млн рублей.

Формально Игорь Витковский из числа учредителей холдинга уже вышел, но на сайте компании значится членом совета директоров. К тому же группа «Интра» – это пара десятков производственных и сервисных компаний по всей России и в пяти соседних странах. Совокупная их выручка в 2017 году достигает 6 млрд рублей. Крупнейший актив холдинга – «Сервисная компания «Интра» с выручкой 2,3 млрд рублей. У этой компании в прошлом году тоже резко сократилось число заказов, но выручка и прибыль все же росли.

Во многих компаниях, так или иначе связанных с «Интра Тул», Игорь Витковский все еще значится совладельцеем, а где-то и гендиректором. Связаться с ним самим «Фонтанке» не удалось, а владелец и ликвидатор «ХК «Интра Тул» Анатолий Корелов в беседе с корреспондентом был немногословен: «Я не готов комментировать». Таким образом, остался без ответа вопрос о судьбе полученных госконтрактов. Короткий комментарий удалось получить лишь от главного бухгалтера фирмы. «Ликвидируется только конкретное юрлицо, остальные компании продолжают работать», – сообщила финансист, подчеркнув, что все производственные мощности оформлены на другие юрлица.

Основное направление работы холдинга — не производство, а сервисные контракты. Но есть и исключения. Несколько компаний холдинга «Интра Тул» базируются на промплощадке на Магнитогорской, 17. В начале 2010 года компания реализовала инвестпроект стоимостью более 2 млрд рублей, где использовала собственные технологии ликвидации протечек в трубопроводах под давлением. Часть средств на него она получала через Агентство стратегических инициатив, и переговоры об этом с государственными финансистами вел как раз Игорь Витковский. В 2015 году «Сервисная компания «Интра» приобрела» мощности крупного завода в Миассе – «Стройэнерго» (трубопроводная арматура и дефектоскопия, выручка в 2017 году — 435 млн рублей).

По одному номеру

Один из кредиторов холдинга, президент ААУ «Рокада» Валерий Алексеев, поделился с «Фонтанкой» опасениями: такой шаг напоминает ему схему ухода от долгов. Его компания не имеет (ввиду особенностей юридической схемы ликвидации «Интра Тула») возможностей влиять на этот процесс. То есть речь не идет о назначении конкурсного управляющего, который теоретически мог бы независимым взглядом оценить положение дел в компании и гарантировать возврат долгов. Валерию Алексееву осталось лишь включить свои требования в реестр кредиторов. Компания Игоря Витковского должна ему около 56 млн рублей. Речь идет о векселе на такую сумму, который «Рокада», как объяснил Валерий Алексеев, купила на долговом рынке и теперь пытается вернуть по нему деньги.

Инициатором банкротства «Интра Тула» формально выступило ООО «Импэкс форвард», гендиректор и владелец — Олег Иванов. Еще 11 октября эта фирма подала иск о банкротстве, но затем отозвала его.

Опасения Валерия Алексеева о том, что ликвидация «Интра Тула» – это не реальное закрытие фирмы, а лишь способ ухода от долгов, подкрепляются, к примеру, тем фактом, что указанный в учредительных документах «Импэкс форварда» телефон совпадает с номером штаб-квартиры группы «Интра Тул». Секретарь фирмы рассказала, что знает Олега Иванова, но в офисе он бывает редко, с ним можно связаться только по мобильному телефону. Поговорить с ним к моменту публикации так и не удалось.

Если связывающий эти компании номер телефона — не ошибка, а отражение реальной действительности, то в контуре влияния холдинга могут быть и принадлежащие «Импэкс форварду» логистическая фирма «Мастер Вектор» (выручка 1,7 млрд рублей) и торгующее станками ООО «Сигма трансфер» (116 млн рублей).



У «ХК «Интра Тул» есть «просуженный» долг перед «Импэкс форварда» в 7,5 млн рублей. На языке юристов это означает, что теперь нет смысла разбираться, насколько он реален. Раз есть решение суда, оспаривать этот долг или, к примеру, говорить о его фиктивности уже невозможно.

Иван Черных для «Фонтанки.ру»