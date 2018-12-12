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Спорт
14.12.2018 12:10
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Как футбольный стадион «Зенита» переделывают в ледовую арену

За неделю стадион футбольного «Зенита» должен превратиться в ледовую арену для проведения двух хоккейных матчей. О том, как происходит этот небывалый для городского спорта процесс, рассказывает «Фонтанка».

Как футбольный стадион «Зенита» переделывают в ледовую арену

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Работы, как и обещал ранее вице-президент ФХР и СКА Роман Ротенберг, начались почти одновременно с финальным свистком матча «Зенит» – «Рубин» 9 декабря. Поле выкатили на улицу, а на его месте начался монтаж хоккейной коробки и временных трибун.

Футбольный газон в безопасности

За футбольный газон не стоит переживать. Как говорят агрономы стадиона, для травы находиться на свежем воздухе даже лучше: там она растет в комфортных, более естественных условиях. Чтобы сохранить газон, используют подогрев, лампы и защитное покрытие.

Процесс монтажа ледовой коробки трудоемкий. Сначала на бетонную плиту, которая осталась после выдвигания газона, постелили специальную подложку и установили охладительное оборудование. И лишь затем приступили к укладке льда. Нужно было добиться определенной толщины льда (минимум 5 сантиметров) и качества. Первые слои будущего катка заливали при помощи обычных пожарных шлангов. Тем временем вокруг идет много других работ: монтаж трибун, сцены для выступления артистов и замена футбольных баннеров и вывесок на хоккейные. В раздевалках укладывали резиновые коврики, чтобы хоккеисты могли комфортно и безопасно передвигаться на коньках.

Как футбольный стадион «Зенита» переделывают в ледовую арену

Коктейльный лед для хоккея

Все, что делается сейчас на «Газпром Арене», делается впервые. Никто и никогда не монтировал ледовую коробку на стадионе с выкатным полем. Организаторы говорят, что были некоторые технические трудности, но их уже успешно преодолели. В том, что к матчу 16 декабря стадион будет готов принять аншлаг, никто не сомневается.

Сейчас продолжается монтаж хоккейной коробки. На днях привезли две фуры самого настоящего коктейльного льда для ускорения процесса заливки. Сверху его залили водой. Уже сейчас лед достаточно гладкий, чтобы кататься на нем на коньках. 

Как уже говорилось ранее, оба хоккейных матча пройдут под закрытой крышей. Средняя температура на стадионе составит около 15 градусов, а непосредственно у самой хоккейной коробки – около +10, чтобы лед не начал таять. Поэтому одеваться, особенно зрителям с первых рядов, все равно нужно потеплее. Дополнительные трибуны у хоккейной коробки рассчитаны на 7-9 тысяч мест. Между матчами 16 и 22 декабря лед будут поддерживать. Придется только срезать верхний слой льда, чтобы сменить баннеры на игровой площадке, но это все равно проще, чем делать каток с нуля.

Одна из самых распространенных проблем подобных матчей — туман. К этой потенциальной проблеме готовятся отдельно. Во время игр площадку будут продувать специальными установками. Также должна помочь справиться вентиляция.

Под крышей монтируют систему определения гола, которая в хоккее, в отличие от футбола, уже давно обычное дело. В общей сложности идет монтаж восьми дополнительных камер. К сожалению, не будет камеры-паука, которая дает эффектную картинку сверху. «Фонтанке» объяснили это тем, что на крыше и так много дополнительных конструкций. Однако техническая возможность для этого есть.

Хоккейный фестиваль

Перед хоккейными матчами пройдет много разных развлекательных мероприятий под общим названием Hockey Classic Fest. Весь матч 16 декабря и всё, что будет происходить вокруг него, будет посвящено 100-летию со дня рождения легендарного советского тренера Анатолия Тарасова. Всех карт организаторы не раскрыли, но точно известно, что будет работать выставка, посвященная тренеру. 

Также в этот день выступят группы «Мумий Тролль» и «Самоцветы». На матче 22 декабря ожидается концерт Григория Лепса. Пройдут автограф-сессии с хоккеистами. Сборная России 16 декабря сыграет в специальной ретроформе, стилизованной под форму 50-х годов. 22 декабря СКА тоже выступит в специальных игровых свитерах.

Уже точно можно сказать, что матч 16 декабря пройдет при аншлаге. На игру Россия — Финляндия продано около 60 тысяч билетов. Оставшиеся билеты при планируемой вместимости около 70 тысяч зрителей – это билеты, распространяемые по партнерской и социальным программам. На 22 декабря еще остаются билеты в свободной продаже.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

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