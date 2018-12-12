Поджигатель квартиры в Петербурге хотел скрыть убийство. Неудавшегося мастера маскировки отправили в колонию на 9 лет

Приморский суд Петербурга огласил приговор Абдухалиму Ихтиярову. Он, как ни старался, не стал мастером маскировки: призванный на помощь огонь не помог превратить убийство в несчастный случай.

Как установил суд, в январе 2018 года посиделки в квартире на Аэродромной улице завершились ссорой. 56-летний гость пустил в ход нож. От полученных ранений хозяин, который был чуть младше, погиб. Агрессор попытался замаскировать свой поступок под случайность и устроил пожар.

Однако огонь не стёр следы произошедшего. Пройдясь по обгоревшему помещению, полицейские нашли две пустые бутылки из-под водки, окурки, три ножа и кухонный топорик. Последний оказался под телом погибшего. Уже при первом осмотре были заметны больше десятка колото-резаных ран на груди и животе.

По информации прокуратуры Петербурга, 11 декабря Приморский суд признал уроженца Узбекистана виновным и назначил ему наказание в виде 9 лет колонии строгого режима.