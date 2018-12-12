В Петербурге на свидание через сайт знакомств пришли два налетчика

Выдавая себя то за прекрасную незнакомку с сайта знакомств, то за полицейских, криминальная парочка применила удушающий прием, чтобы получить от жителя Петербурга денег. Тот простил обидчиков и заступился за них на суде, чем спас от колонии.

Нетривиальная по своему сюжету история разыгралась в Кировском районе Петербурга. Местный житель назначил свидание новой знакомой с сайта «Друг вокруг», но на него вместо симпатичной девушки пришли Сеймур Фатуллазаде и Дмитрий Сытник. Разочарование мужчины быстро сменил испуг, ведь в следующее мгновение у него перед носом помахали некими «корочками». Назвавшись полицейскими, подельники, впрочем, повели себя как самые настоящие налетчики: накинули на шею неудачливому любовнику ремень сумки, душили его и требовали 150 тысяч рублей.

«Опасаясь за свою жизнь, мужчина передал напавшим телефонный номер знакомого, с которого подсудимые потребовали передачи 60 тысяч рублей, на что получили отказ, – рассказали о том, что было дальше, в горпрокуратуре 12 декабря. – Не получив желаемых денег, подсудимые забрали имущество потерпевшего на общую сумму около 18 тысяч рублей и отпустили его, потребовав перевода им еще 130 тысяч рублей».

Дело дошло до суда. На процессе Фатуллазаде и Сытник извинялись, загладили материальный и моральный вред. Потерпевший зла не держал и попросил суд не лишать свободы своих новых знакомых. Суд пошел ему навстречу: изобретательные напарники получили за разбой пять лет условно.