Театр Европы будет встречать зрителей фасадом казармы Семеновского полка. Лицевую стену здания решили сохранить

Межведомственная рабочая группа приняла решение сохранить лицевую стену здания казармы лейб-гвардии Семеновского полка. Она будет выполнять роль входной группы второй сцены Малого драматического театра — театра Европы, которая строится в Петербурге. Об этом 12 декабря сообщила пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников.

Рабочая группа, состоящая из представителей профильных комитетов Смольного, архитекторов и градозащитников, пришла к компромиссному решению. Эксперты вернулись к первоначальному варианту, в рамках которого здание будет выполнять роль входной группы при новой сцене МДТ. Проект подразумевает, что от казарм останется лицевая и частично торцевые стены. Дворовый фасад, который примыкает к новой сцене МДТ, было решено разобрать с последующим воссозданием.

Принятый компромисс находится «на грани», считает член рабочей группы, зампредседателя городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Александр Кононов. «На мой взгляд — и мы давали предложения, — можно сохранить больше, в том числе большую часть дворовой стены», – пояснил эксперт.

Ранее совет по сохранению культурного наследия решил максимально сохранить историческое здание, которое находится на грани исчезновения. Весной 2018 года стала известна позиция Министерства культуры. Ведомство высказалось в пользу полного демонтажа исторического объекта.