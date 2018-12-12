Почти две тысячи кроссоверов Lifan отзывают в России. Они метеозависимы

ООО «Лифан Моторс Рус» отзывает в России почти две тысячи кроссоверов Myway, проданных этой осенью. У них обнаружились «погодные» проблемы с аккумулятором.

Как сообщает 12 декабря пресс-служба Росстандарта, под сервисную кампанию попали 1902 автомобиля Lifan Myway, реализованных с сентября 2018 года по настоящее время. Как говорится в сообщении, «при определенных условиях окружающей среды и состоянии аккумуляторной батареи» во время эксплуатации машины силовой предохранитель генератора может разрушиться от температуры. Бортовая электрическая сеть при этом будет в порядке, все системы в рабочем состоянии, но аккумулятор перестанет заряжаться, и в итоге батарея просто сядет.

В дилерских центрах на всех попавших под отзыв кроссоверах установят силовой предохранитель генератора нового образца вместо имеющегося. Работы выполнят бесплатно.

Ранее также сообщалось об отзыве 3148 новых автомобилей Volkswagen и Skoda. В них могли заправить неправильную охлаждающую жидкость, которая может замерзнуть в мороз.