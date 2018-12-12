Спикер ЗакСа сожалеет о превращении стадиона в «Газпром Арену»

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров выступил за возвращение названия «Санкт-Петербург Арена» стадиону на Крестовском острове. Об этом он сообщил журналистам 12 декабря в ходе брифинга в Мариинском дворце.

«Я, безусловно, благодарен, мы благодарны «Газпрому» за поддержку «Зенита», – оговорился Макаров. – Алексея Миллера я считают патриотом нашего города, несмотря на критику по ситуации с «Теплосетями». Миллер стремится вложиться в город...»

Но вслед за этим добавил: несмотря на заслуги «Газпрома» по поддержке футбольного клуба, новое название стадиона вызывает у него чувство сожаления.

«Я понимаю, что это [продиктовано] с точки зрения рекламной позиции. Но город строил стадион. А я патриот Петербурга, города-героя Ленинграда», – добавил спикер.

О переименовании арены стало известно на прошлой неделе: как заявили 8 декабря в пресс-службе «Зенита», спортивный объект на Крестовском острове с 9-го числа будет называться «Газпром Ареной». Позже вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил, что решение о переименовании стадиона должны принимать жители города. Представитель «Зенита» в ответ заметил, что право на название прописано в концессионном соглашении о передаче стадиона в пользование клубу: «Это рекламные права «Зенита», и клуб вправе их реализовать без дополнительных согласований со стороны администрации Санкт-Петербурга».