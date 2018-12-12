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Происшествия
12.12.2018 15:21
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«Небольшой технический дефект». Немецкий город залило шоколадом из-за аварии на фабрике

Почти тонна расплавленного шоколада оказалась на улицах немецкого города Вестённен из-за «небольшого технического дефекта» на кондитерской фабрике DreiMeister.

«Бак с шоколадом в здании был переполнен. Около тонны вылилось во двор, а оттуда уже утекло на улицу», – так Soester Anzeiger необычное происшествие прокомментировали в спасательной службе Германии 12 декабря.

На улице Weststraße образовался огромный шоколадный блин площадью 10 квадратных метров, который создавал угрозу дорожному движению. Несколько часов потребовалось, чтобы убрать последствия аварии на фабрике. Для этого использовали горячую воду, горелки и лопаты.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schoki?

Публикация от WELT (@welt)

«Несмотря на душераздирающий инцидент, маловероятно, что Рождество пройдет без шоколада», – сообщают спасатели.

На фабрике заверили, что все дефекты оперативно устранят и в течение дня она вернется к работе.

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