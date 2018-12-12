В Московском районе Петербурга обыскивают оперативника. Он дубинкой припомнил наркоману обман

Следственный комитет Петербурга заподозрил сотрудника уголовного розыска в избиении задержанного, о чем официально ведомство сообщило на своем сайте. «Фонтанка» выяснила причину его конфликта с задержанным, и она иррациональна. Сам же потерпевший сумел избежать ареста благодаря наступательности собственной безопасности ГУ МВД.

По информации «Фонтанки», 12 декабря Следственный комитет по Московскому району пришел с обыском в квартиру и рабочий кабинет 28-летнего оперуполномоченного уголовного розыска, старшего лейтенанта 51-го отдела полиции Московского района Коломина.

Согласно информации Следственного комитета Петербурга, в отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 111 УК и 286 УК – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, превышение должностных полномочий. Из материалов дела следует, что 19 октября этого года в отделе полиции Коломин в ходе конфликта с ранее знакомым ему местным жителем, задержанным за совершение административного правонарушения, нанес ему множественные удары руками и ногами, а также резиновой дубинкой.

По данным «Фонтанки», ситуация в тот день случилась более нелепая. Будущего потерпевшего задержали оперативники районного отдела уголовного розыска за покушение на сбыт и хранение наркотиков. У него изъяли около 90 граммов расфасованного вещества и оставили в 51-м отделе полиции до получения результатов экспертизы. В этот момент с ним и встретился Коломин, который поддерживал с наркоманом доверительные отношения. Другим языком, петербуржец порой сообщал Коломину интересные факты о торговле теми же наркотиками. Однако в последний раз задержанный обманул Коломина, а последний искал его по району, чтобы высказать все, что он думает как оперативник. Так что 19 октября ему представился этот случай. Другое дело, что от вербальных претензий он перешел к физическому воспитанию. И, судя по всему, перестарался, так как у мужчины оказались сломаны ребра.

По информации «Фонтанки», его госпитализировали в этот же день, после чего началась проверка, которую своим усердием подкрепили сотрудники Управления собственной безопасности ГУ МВД. Вследствие того, что задержанный начал давать подробные показания на Коломина, его оставили под подпиской о невыезде.

Исходя из практики, в отличие от наркозависимого Коломин будет задержан.