«Ленд Ровер» в узком переулке в центре Петербурга раскидал машины и остановился в дом

Массовая авария произошла днём 12 декабря в историческом центре Санкт-Петербурга – в Адмиралтейском районе. Люди не пострадали, но суммарный ущерб немаленький. Финишной чертой для дорогого «Ленд Ровера» с «красивым» номером стал фасад жилого дома.

«Отважная водительница на «Дискавери» решила проложить скоростную трассу по узенькому Прядильному переулку, заставленному машинами, и припарковаться в стену дома. Как результат – семь поврежденных машин. Водительница чувствует себя нормально, комплекс вины, увы, не привит, владельцев поврежденных автомобилей ждет грустный вечер», – рассказывает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Среди повреждённых машин – две «Мазды», «Митцубиси», «Шевроле», «Фольксваген», «ГАЗ».

По данным «Фонтанки», этот «Ленд Ровер Дискавери» 2015 года выпуска зарегистрирован на 57-летнюю петербурженку, которая ездит также на Volvo CX60.

Напомним, похожее ДТП, с таким же количеством участников, произошло вчера утром на набережной Обводного канала. По словам очевидцев, кран врезался в припаркованные машины, а его водитель объяснил, что «при торможении перед светофором его понесло юзом».

Потеря управления за прошедшие дни стала причиной нескольких тяжёлых аварий в Петербурге и Ленобласти (например, на трассе «Кола», на Октябрьской набережной, на Ропшинском шоссе в Кипени, на дороге «Сортавала»). Дорожные условия сейчас непростые, местами на асфальте образуется гололедица.