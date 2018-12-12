Генпрокуратура рассмотрит жалобу на СКР по делам о насилии на протестных акциях

Правозащитники обратились к генпрокурору Юрию Чайке с жалобой на волокиту в подразделениях Следственного комитета. В ведомстве Александра Бастрыкина якобы отказываются расследовать причастность полицейских к избиению участников протестных акций.

Как сообщили «Фонтанке» 12 декабря в организации «Зона права», в жалобе указаны истории пятнадцати участников акций «Он нам не царь» и против повышения пенсионного возраста. Они прошли 5 мая и 9 сентября, участники подвергались избиению со стороны полиции и казаков. Пострадавшие есть в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Челябинске и Красноярске.

«Все пострадавшие оперативно зафиксировали телесные повреждения в медицинских учреждениях и с помощью правозащитников подготовили заявления о преступлении в подразделения Следственного комитета. В них подробно излагались обстоятельства происшествий, в том числе со ссылками на очевидцев и с предоставлением фото и видеозаписей инцидентов. Ни по одному из 15 фактов уголовное дело так и не было возбуждено», – уточняет координатор проектов «Зоны права» Булат Мухамеджанов.

В девяти случаях заявители и их адвокаты не уведомлены о процессуальных решениях. Некоторые заявления СКР переправлял в прокуратуру и полицию, на которую и жаловались потерпевшие. Подавляющее их большинство до сих пор не опрошено.

В Петербурге на акции «Он нам не царь» получил травмы головы житель Волгограда Александр Силаев. Полицейский уронил его на землю возле станции метро «Маяковская» и постоял коленом на груди. Из отдела Силаева госпитализировали. Через три дня он обратился в ГСУ СК Петербурга, но следствие переправило обращение в прокуратуру, а оттуда оно перекочевало в полицию. За лето и осень заявление сменило несколько отделов в Центральном и Приморском районах, судьба его неизвестна.

Петербуржца Владимира Осипова ударили сзади дубинкой по голове на акции 9 сентября против пенсионной реформы. Следственный комитет вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, но Осипова официально не уведомил и с материалами проверки не ознакомил. Действия СК пострадавший обжалует в суде.

Акции «Он нам не царь» 5 мая проходили по всей России, их приурочили к инаугурации Владимира Путина. В Петербурге задержали более 200 человек.

На протест против пенсионной реформы 9 сентября власти отреагировали задержанием около 300 участников акции.