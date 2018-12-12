Эрдоган: Турецкая армия со дня на день начнёт наступление на востоке Сирии

Армия Турции начнёт наступление на востоке Сирии уже в ближайшие дни. Об этом 12 декабря сообщил президент Реджеп Эрдоган, добавив, что операция будет способствовать наступлению мира в САР.

Заявление было сделано в ходе выступления перед представителями национальных военно-промышленных компаний, пишет Daily Sabah.

Цель операции заключается в разгроме террористических формирований. Эрдоган отметил, что его армия ни в коем случае не будет наносить удар по американским военнослужащим, которые сейчас находятся на территории Сирии к востоку от реки Ефрат.

Восточный берег Евфрата контролируется курдскими формированиями YPG, которые совместно с международной коалицией воевали в провинциях Ракка, Хасака и Дейр-эз-Зор против боевиков «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация).

В Анкаре саму YPG считают террористической организацией, связанной с Рабочей партией Курдистана, которая с 1984 года боролась за независимость юго-восточных провинций Турции.

Несколько месяцев назад турецкая армия в ходе военной операции сломила сопротивление курдов и заняла северные районы провинции Алеппо, расположенные недалеко от государственной границы.