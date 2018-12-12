Строительство
Градсовет склонился к реконструкции СКК. Но идею снести его и построить новый комплекс не похоронили
Более половины членов Градостроительного совета проголосовали за возможность реконструкции СКК «Петербургский». Но инвестору рекомендовали продолжить проработку возможности строительства нового здания. Информация об этом 12 декабря появилась на сайте комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга.
Вопрос о том, сносить или реконструировать СКК «Петербургский», члены Градостроительного совета обсуждали на двух последних заседаниях. Изначально речь шла именно о реконструкции арены. Однако представленный в ноябре эскиз, который подготовила проектная организация «Лайфкволити эволюшн», подразумевал снос и строительство нового здания.
Проект вызвал неоднозначную реакцию архитекторов, которые раскритиковали ряд предложенных решений, в том числе сравнили внешний вид стадиона с «забинтованной стеклянной банкой». Кроме того, градостроители указывали, что СКК достаточно перестроить, чтобы арена соответствовала требованиям для принятия матчей чемпионата мира по хоккею.
По итогам голосования на последнем Градсовете более половины архитекторов отдали свои голоса за возможность реконструкции спортивного комплекса при изменении его внешнего облика. Однако рекомендации, которые дал совет по итогам, свидетельствуют, что от варианта сноса СКК окончательно не отказались. Проектировщика попросили провести более детальное техническое обследование существующей арены, но при этом параллельно продолжить проработку строительства нового здания.
Справка:
В 2023 году Петербург примет чемпионат мира по хоккею. Смольный и президент хоккейного клуба СКА Геннадий Тимченко на последнем Международном экономическом форуме подписали соглашение о реконструкции СКК «Петербургский» для проведения матчей ЧМ. Для компенсации затрат инвестора спорткомплекс планируют окружить жилой застройкой на 300 тысяч квадратных метров. Против данного решения резко возражают местные жители, которые требуют сохранить на этом месте сквер. ХК СКА организовал сбор среди болельщиков подписей за снос существующей арены и строительство новой.