Градсовет склонился к реконструкции СКК. Но идею снести его и построить новый комплекс не похоронили

Более половины членов Градостроительного совета проголосовали за возможность реконструкции СКК «Петербургский». Но инвестору рекомендовали продолжить проработку возможности строительства нового здания. Информация об этом 12 декабря появилась на сайте комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга.

Вопрос о том, сносить или реконструировать СКК «Петербургский», члены Градостроительного совета обсуждали на двух последних заседаниях. Изначально речь шла именно о реконструкции арены. Однако представленный в ноябре эскиз, который подготовила проектная организация «Лайфкволити эволюшн», подразумевал снос и строительство нового здания.

Проект вызвал неоднозначную реакцию архитекторов, которые раскритиковали ряд предложенных решений, в том числе сравнили внешний вид стадиона с «забинтованной стеклянной банкой». Кроме того, градостроители указывали, что СКК достаточно перестроить, чтобы арена соответствовала требованиям для принятия матчей чемпионата мира по хоккею.

По итогам голосования на последнем Градсовете более половины архитекторов отдали свои голоса за возможность реконструкции спортивного комплекса при изменении его внешнего облика. Однако рекомендации, которые дал совет по итогам, свидетельствуют, что от варианта сноса СКК окончательно не отказались. Проектировщика попросили провести более детальное техническое обследование существующей арены, но при этом параллельно продолжить проработку строительства нового здания.