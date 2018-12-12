На Ржевке в декабре планово ремонтируют трубу. Горожане жалуются на холод в квартирах и детском садике

Процесс смирения с плановым ремонтом теплосети даётся с трудом, когда за окном лежит снег. На прохладную температуру в квартирах и социальных учреждениях 12 декабря пожаловались «Фонтанке» жители Красногвардейского района Петербурга.

«Дома холодно, в садике холодно, дети уже заболели после предыдущего планового отключения отопления дома и в садике на прошлой неделе», — говорится в одном из обращений в редакцию.

Как отметили в пресс-службе ГУП «ТЭК», по пониженным параметрам тепло сегодня подается в 44 здания в Красногвардейском районе, среди них – пять детсадов и три школы. Ещё в 19 жилых домах отопление отключили. Похолодание связано с плановыми ремонтными работами у 32 дома по улице Коммуны. В компании заверили, что ремонт завершат ранее установленного срока, к 16:00.