Смольный запустил приложение «Безопасный Санкт-Петербург». Горожане смогут сыграть в «большого брата»

Комитет по информатизации и связи 12 декабря сообщает, что мобильное приложение «Безопасный Санкт-Петербург» доступно для установки на смартфоны. Оно позволяет автоматически отправлять видео правонарушения в городскую систему видеонаблюдения.

Ведомство напоминает, что используя мобильное приложение, можно найти ближайшую видеокамеру к месту события и увидеть ее обзор, направить заявку на сохранение видеоархива, передать запись с места происшествия в городскую систему видеонаблюдения. Для регистрации необходимо использовать учетную запись на портале госуслуг.

Ранее «Фонтанка» подробно описала принцип работы приложения. Срок хранения видеоархива составляет 15 суток, а при поступлении запроса видеоархив хранится до момента востребования, но не более 30 календарных дней. Видеозапись не должна превышать 30 минут с одной видеокамеры, а в сутки можно направить не более трех запросов.