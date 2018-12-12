Путин предложил помогать ветеранам каждый год, а не только к юбилеям

Президент России Владимир Путин призвал единовременно выплачивать средства ветеранам ВОВ каждый год, а не к юбилейным датам, как это было раньше.

«На федеральном уровне предлагается рассмотреть возможность ежегодно в преддверии Дня Победы оказывать единовременную материальную помощь участникам Великой Отечественной войны», – заявил Путин на заседании оргкомитета «Победа» 12 декабря.

Кроме того, он подчеркнул, что необходимо отказаться от формализма при праздновании 9 Мая. «Святые для людей символы следует оградить от формализма и пошлости», – подытожил президент.