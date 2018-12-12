ФСБ возложила вину за кибератаку на московскую канатную дорогу на иностранного поставщика

Причиной кибератаки, закрывшей канатную дорогу в Москве на второй день работы, стало легкомысленное отношение иностранной фирмы к технике безопасности. Такой вывод после технологического нарушения на запущенном с помпой столичном проекте сделала Федеральная служба безопасности.

«В период отладки и работы было организовано удаленное управление, чтобы она (иностранная фирма, поставлявшая информационную систему. – Прим. ред.) из штаб-квартиры могла производить отладочные работы. К сожалению, никаких мер по обеспечению безопасности этого удаленного управления предпринято не было. В результате чего появилось то, что должно было появиться» , — заявил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам ФСБ Николай Мурашов, слова которого 12 декабря приводит «Медуза».

По словам представителя спецслужб, оборудование поразил вирус-шифровальщик.

Напомним, о происшествии в Москве «Фонтанка» сообщала 28 ноября. Первая в столице канатная дорога от Воробьевых гор до «Лужников» остановилась на второй день после запуска. Ответственные за ее эксплуатацию заявили о кибератаке на серверы. Линия не работала два дня.