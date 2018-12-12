«Расставлены декорации для предстоящего спектакля». Депутаты проголосовали за поправки в закон о выборах губернатора

Петербургские парламентарии 12 декабря утвердили в первом чтении законопроект о губернаторских выборах. Поправки позволят провластному кандидату идти на выборы главы Петербурга не от «Единой России», а самовыдвиженцем.

Как писала ранее «Фонтанка», документ предусматривает отказ от досрочного голосования и введение процедуры «мобильный избиратель». Также законопроектом вводится возможность выдвижения на выборах губернатора не от партий, а путём самовыдвижения. Для этого будущему кандидату придётся собрать 2 процента подписей жителей города, а после ещё и пройти процедуру муниципального фильтра — собрать 10 процентов подписей депутатов муниципальных советов города.

Часть парламентариев выступила против утверждения документа в таком виде. В частности, Максим Резник подчеркнул, что возможность отделиться от «Единой России» для временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова — попытка власти ответить на запрос граждан на перемены. При этом, по словам депутата, в таком случае прежней власти уготовлена роль «политического штрафбата».

«Мы видели, как это делается, в эти выходные на смольнинских телеканалах», – отметил он, пересказав сюжет канала «Санкт-Петербург», в рамках которого Беглову поставили в заслугу открытие светофора на Васильевском острове. Он также заметил, что избежать подобного лицемерия можно будет только в случае обеспечения конкурентности выборов: «Мы требуем регистрации на выборах реальных кандидатов, а не спойлеров».

Депутат Борис Вишневский также задался с трибуны вопросом, где сейчас «великий» политик Тахир Бикбаев, выступавший конкурентом Георгия Полтавченко на выборах 2014 года: «Почему он не выступает по проблемным вопросам города? Причина большинства проблем в городе — выборы нечестные и неконкурентные. Надо в этом направлении изменять закон».

Коммунистка Ольга Ходунова призвала снизить муниципальный фильтр, чтобы допустить альтернативных кандидатов на выборы. «Сейчас мы видим, что расставлены декорации для проведения спектакля «выборы губернатора», – заключила она.

За проект закона проголосовали 39 депутатов из 50. На поправки ко второму чтению дали три дня.