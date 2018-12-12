В Купчино в 111 домов возвращают тепло

Два с половиной метра дефектной трубы заменили теплоэнергетики во Фрунзенском районе Петербурга 12 декабря. Тепло и горячая вода возвращаются в сотню домов.

Как рассказали в пресс-службе «Теплосети», сварочные работы у второго корпуса 8 дома по улице Димитрова завершили к 8:30. В настоящий момент циркуляция в сети восстановлена, идёт процесс включения системы теплоснабжения зданий. К ликвидации дефекта привлекали 25 специалистов и 7 единиц техники.

Ремонт на трубопроводе диаметром 1000 мм в Фрунзенском районе начали вчера с 10 утра. На время работ горячую воду и отопление подавали в 111 домов по пониженным параметрам.