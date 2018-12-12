СМИ: Проект Пентагона «Джедай» может реализовать компания, близкая к попавшему под санкции Вексельбергу

Технологическая фирма Amazon Web Services называется одним из наиболее вероятных претендентов на создание облачного хранилища для секретных данных Минобороны США. Она, как пишет 12 декабря BBC, связана с C5 Group, руководитель которой консультировал находящегося под американскими санкциями Виктора Вексельберга.

«В стремлении конкурировать с Россией и Китаем ведомство объединенной оборонной инфраструктуры (именно его написание на английском образует аббревиатуру Jedi (джедай). — Прим. ред.) стало одним из самых амбициозных проектов, созданных Пентагоном. Вместо того, чтобы хранить военные данные на небольших серверах в разных департаментах, информация будет находиться в облаке», – так BBC описывает проект американских военных.

В данный момент в США ищут того, кто мог бы реализовать задуманное, и одним из наиболее вероятных подрядчиков называется Amazon Web Services (AWS), у которой есть большой опыт в облачном хранении данных. Так, совместно с фирмой C5 Group AWS реализовывала проекты, например, в Бахрейне. Сейчас обе компании «тесно сотрудничают», настаивают авторы расследования. Основатель и менеджер C5 Group Андрэ Пиенар, в свою очередь, якобы несколько лет был консультантом российского бизнесмена Виктора Вексельберга, и, как полагает BBC, связь между ними сохраняется. Факт контактов, по мнению журналистов, подтверждает тот факт, что бывший директор по стратегии подконтрольной олигарху группы «Ренова» Владимир Кузнецов в данный момент занимает пост в «дочке» C5 Group – Razor Bidco, которая от него и получила инвестиции. В СМИ Кузнецова называли «правой рукой» Вексельберга. Сам бывший сотрудник «Реновы» возражает против такого описания, заявив, что деньги, вложенные в Razor Bidco, принадлежат лично ему.

При этом представители сторон опровергли информацию британских журналистов. Так, в AWS заявили, что не занимаются разработкой проекта «Джедай». В C5 Group пошли дальше и заверили, что никогда не имели соглашений с AWS, зато работали с IBM и Microsoft. Представитель Вексельберга якобы сначала подтвердил, что Пиенар консультировал россиян по поводу бизнеса в Африке, где «Ренова» добывает марганцевую руду, производит ферросплавы и ищет уран и золото. Однако чуть позже он отозвал свой комментарий. Руководитель C5 Group, в свою очередь, подтвердил факт предоставления консультационных услуг компании Вексельберга.

В апреле 2018 года в новый санкционный список США попал олигарх Виктор Вексельберг. После этого он потерял почти 956 миллионов долларов. «Ренова» сократила свою долю в швейцарском Sulzer ниже контрольных 50%, чтобы компания не попала под санкции.