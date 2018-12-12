Минпромторг уничтожит шубы на 1,48 млрд рублей. Их признали серыми и изъяли из оборота

Контрафактные меховые изделия на сумму 1,48 миллиарда рублей обнаружили в российских торговых точках при проверке в августе. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров 12 декабря.

РБК уточняет, что 18% проверенной продукции было без маркировки. В связи с этим против юрлиц и индивидуальных предпринимателей возбудили административные дела, контрафактный товар арестовали, а материалы направили в суд.

«Данные изделия будут уничтожены», — сказал глава Минпромторга.

Маркировка меховых изделий в России была введена весной 2016 года. Она призвана побороть контрафакт, доля которого доходила до 90%. Игроки мехового рынка отмечали, что оперативно перейти на электронный контроль товара будет проблематично. Метки стоили денег, также требовались взносы в Ассоциацию автоматической идентификации. Кроме того, предпринимателей обязали проверять качество чипов специальным оборудованием, которое также необходимо было закупать.

В январе 2018-го представитель Федеральной таможенной службы сообщил, что пилотный проект по маркировке шуб обеспечил рост таможенных платежей в этой категории более чем в 1,8 раза в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Сумма платежей составила 69,6 миллиона долларов.