Volkswagen в центре скандала. Он продавал тестовые машины как серийные вместо того, чтобы утилизировать

Компания Volkswagen стала центром еще одной скандальной истории. Автопроизводителя уличили в том, что он несколько лет продавал клиентам предсерийные машины. В VW подтвердили информацию и объявили об отзыве более шести тысяч автомобилей, пишет Motor1 со ссылкой на немецкие СМИ.

Так, по данным Handelsblatt, с 2006-го по 2018 год компания продала в Европе и США около 6700 тестовых автомобилей. Около 4 тысяч из них было реализовано в Германии. По правилам все тестовые мулы и заводские машины, созданные для испытаний и демонстрации новинок перед официальным стартом серийного производства, должны быть списаны и утилизированы, так как они не имеют официального разрешения для использования на дорогах. Однако вместо этого автомобили были проданы под видом подержанных.

Издание Der Spiegel, проведя собственное расследование, сообщило о 9 тысячах автомобилей Volkswagen с «неясным статусом конструкции», которые были реализованы с 2010-го по 2015 год, но эти данные автопроизводитель пока не подтверждал. Кроме того, по информации издания, нынешний гендиректор Volkswagen Group Герберт Дисс был осведомлен о практике продажи тестовых машин с середины 2016 года.

В настоящее время VW отзывает признанные официально 6700 автомобилей из соображений безопасности. Отмечается, что, хотя многие почти не отличаются от серийных машин, иногда различия существенны, что сильно затрудняет их обслуживание. Более того, четкой документации об отличиях каждого конкретного автомобиля от серийной версии нет.

Немецкие власти еще решают, как урегулировать эту проблему и будет ли автопроизводитель оштрафован. Отмечается также, что были проданы только тестовые «Фольксвагены», другие бренды, входящие в Volkswagen AG, как Audi или Skoda, в этом замешаны не были.

Напомним, в 2015 году вокруг «Фольксвагена» разразился дизельный скандал. Компанию уличили в использовании на своих дизельных автомобилях незаконного ПО, которое подделывало данные о вредных выбросах. «Дизельгейт» обернулся уголовными процессами для топ-менеджеров, огромными штрафами для компании и масштабными отзывами автомобилей.