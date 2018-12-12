Победа ценой в 10 млн рублей. Как ФСБ хочет сэкономить на ремонте «Изумруда» после керченского «морского боя»

«Фонтанка» узнала об истинных масштабах повреждений и получила подробные фото попавшего в центр международного керченского скандала сторожевика «Изумруд».

Пограничник был построен в Петербурге четыре года назад. Специалисты завода-изготовителя уже осмотрели героический корабль, пострадавший от своего напарника ПСКР «Дон», и обещают отремонтировать за две недели, несмотря на довольно жуткую, с точки зрения гражданского человека, пробоину. Но корабелы говорят: «Ничего страшного». Хватило бы денег.

Ремонт российского сторожевика «Изумруд», пострадавшего при захвате украинских кораблей на подходе к Керченскому проливу, как стало известно «Фонтанке», обойдется в 10 млн рублей. Однако, как рассказал источник, знакомый с проблемой, его владелец – Погранслужба ФСБ – готов сейчас выделить лишь половину необходимой суммы.

«Мы уже были там, осмотрели, ничего страшного нет, – рассказал Леонид Грабовец, председатель совета директоров ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз». – Когда объявят конкурс, мы будем готовы сделать все очень быстро, недели за две управимся». Все необходимые материалы и детали, по его словам, есть в Керчи.

До сих пор столкновение официально никак не прокомментировали ни в ФСБ, ни в МИДе. Первым информацию о нём распространил Генштаб Украины, опубликовавший «переговоры российских пограничников с руководством». На аудиозаписи слышно, что в пылу погони за буксиром «Яны Капу» один из собеседников докладывает о серьезном столкновении пограничного корабля «Дон» со сторожевиком «Изумруд».

«Дон» навалился на «Изумруд» и буквально «пропахал» его якорем и скулой борта. Экипажу по пути на базу в Севастополе даже пришлось закрывать гигантскую пробоину простыней – фото в украинских СМИ стали вторым подтверждением случившегося.

А «Фонтанке» удалось получить фото из Керчи. Объем разрушений куда более впечатляющий, чем говорит Леонид Грабовец. Для людей, редко наблюдающих последствия морских боев, это выглядит как пробоина размерами 6 на 4 м.

Иллюминаторы на борту разбиты. Судя по косвенным данным, повреждения есть в пяти-семи помещениях, в том числе в машинном отделении, пострадала система кондиционирования. Палуба замята, леерные ограждения и их крепления также сломаны.

И хотя Леонид Грабовец говорит, что в Керчи все есть, специалисты в кораблестроении намекают, что, возможно, какие-то материалы придется везти из Петербурга. А что-то – и вовсе из-за границы.

Но это только если будет задача восстанавливать «Изумруд» до первозданного состояния, ставя в док. Это можно было бы сделать примерно за 10 млн рублей. Но моряки – люди, не сильно привязанные к комфорту и изящному дизайну. В погранслужбе ФСБ, как сообщил источник «Фонтанки», решили пойти наиболее простым путем с наименьшими затратами – корабль будут чинить у причальной стенки, а экипаж с него на время ремонта снимать не будут. На всё про всё выделили 5 млн рублей.

Из Керчи сообщают, что денег на полный ремонт не хватит, поэтому первоочередные задачи пока – восстановить водонепроницаемость корпуса и приемлемые условия для экипажа. То есть, говоря простым языком, заделать дыру в борту, вставить иллюминаторы, установить декоративную зашивку и покрасить, а внутри отремонтировать трубы кондиционирования.

Позже, в 2019 году, «Изумруд» встанет на доковый ремонт, и тогда на нем окончательно завершат макияж шрамов «морского сражения» с украинцами. Тем временем депутаты Госдумы уже одобрили награждение экипажей кораблей почетными грамотами «за мужество, проявленное при охране госграницы».

Илья Казаков,

«Фонтанка.ру»