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Авто
12.12.2018 15:29
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Водителям продлевают льготный срок оплаты штрафов, но хотят вернуть наказание за превышение на 20 км/ч

Две новости, касающиеся оплаты штрафов за нарушения ПДД, обсуждаются сегодня, 12 декабря, в российских СМИ.

Во-первых, водителям продлевают срок оплаты штрафов с 50-процентной скидкой – но только в том случае, если заказное письмо с постановлением о штрафе пришло по почте с опозданием, по истечении льготного срока. Пока же если письмо задерживается более чем на 20 дней, человек по не зависящим от него причинам лишается права на льготу.

Справедливость восстанавливают внесённые правительством поправки в КоАП (статьи 31.8 и 32.2) «О возможности восстановления 20-дневного срока, установленного для уплаты административного штрафа в размере половины суммы наложенного административного штрафа», которые Госдума приняла сегодня в третьем чтении.

«Законом устанавливается, что, в случае если копия постановления о назначении штрафа, направленная по почте заказным почтовым отправлением лицу, привлеченному к административной ответственности за совершение административного правонарушения в области дорожного движения, поступила в его адрес после истечения 20 дней со дня вынесения, указанный срок подлежит восстановлению судьей, органом или должностным лицом, вынесшими это постановление, по ходатайству лица, привлеченного к административной ответственности», – сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Вторая новость, наоборот, обещает автомобилистам ужесточение норм. Начальник ГИБДД России Михаил Черников поддержал идею возвращения штрафа за превышение на 20 км/ч. По его мнению, неправильно, когда автомобилисты выбирают скоростной режим, исходя из «нештрафуемого» порога в 20 км/ч.

«В головах наших водителей скорость всегда +20. Если знак стоит 60, то можно ехать 80», – заявил Черников на конференции-семинаре по безопасности дорожного движения в Москве. «Всемирная практика показывает, что подобного «люфта» нет нигде», – цитирует его «Коммерсантъ».

Правда, менять норму можно только после «ревизии улично-дорожной сети». «Надо понять, насколько на той или иной улице ограничение скорости выверено, – сказал глава ГИБДД. – Возможно, где-то ограничение надо уменьшить, на каких-то дорогах увеличить. Например, на платных дорогах безопасно стало двигаться даже с увеличением скоростного режима».

Напомним, до 1 сентября 2013 года в России действовал штраф за превышение скорости более чем на 10 км/ч, затем порог был увеличен до 20 км/ч. В 2014 году ГИБДД подготовила поправки в КоАП, возвращающие прежнюю норму, но в Госдуму они так и не поступили. Однако вице-мэр Москвы Максим Ликсутов снова поднял эту тему: по его словам, столичные власти предложили отменить нештрафуемый 20-километровый порог на правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

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