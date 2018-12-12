На торги за право возить отходы в Ленобласти не заявился ни один перевозчик. Почти 3 млрд рублей оказались никому не нужны

Безрезультатно закончились аукционы на право в течение 2019 года собирать и транспортировать отходы на территории Ленобласти. На них не заявилась ни одна компания-перевозчик. Возможной причиной стал размер обеспечения заявки в несколько сотен миллионов рублей. Торги были объявлены единым оператором по обращению с отходами 47-го региона, который начнёт работу с 1 января.

Как передает 47news, 10 декабря были подведены итоги торгов на предоставление услуг по транспортировке твёрдых коммунальных отходов, объявленных в ноябре АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» («УК ООЛО»). Предприятие, как известно, выбрано единым «мусорным» оператором региона. По итогам торгов ни один из трёх лотов общей стоимостью 2,7 млрд рублей не заинтересовал ни одну компанию. За эти деньги победители должны были ежедневно с 1 января по 31 декабря 2019 года вывозить отходы с мест их складирования, как от физических лиц, так и со специализированных контейнерных площадок. Общая масса отходов, предназначенных к транспортировке по трём лотам, определена в 711 452 тонны.

Заметим, что в структуре валовой выручки «УК ООЛО», которая должна составить 3 млрд 360 млн рублей в год, 31% предусмотрен на оплату услуг полигонов, а 67% – на сбор и транспортировку отходов. Если в абсолютных цифрах, то на полигоны в тарифе (5,7 тыс. руб. за тонну) заложено 1467 рублей, а на сбор и транспортировку — 3 тысячи 288 руб., что является для сложившегося рынка привлекательной ценой.

Возможной причиной того, что никто из перевозчиков не заявился на торги, участники рынка называют размер обеспечения заявок и исполнения контракта. По данным сайта госзакупок, по первому лоту гарантии составили почти 350 млн рублей. По второму цифры почти идентичные. По третьему — около 250 млн.

Отметим, что по профильному законодательству в случае, если аукцион признан несостоявшимся, единый оператор имеет право как самостоятельно заниматься сбором и перевозкой, так и привлечь сторонние транспортные компании. При этом уже в январе за вывоз мусора по новым тарифам, установленным под единого оператора, жители Ленобласти заплатят на 43% больше, чем в нынешнем году. В случае, если парка мусоровозов будет недостаточно, может произойти дисбаланс — плата вырастет, а традиционные горы мусора увеличатся, в том числе и в связи с длительными праздниками.