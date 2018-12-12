Путин попросил разобраться с отменой концертов российских рэперов

Ставшую тенденцией отмену концертов молодежных исполнителей в России обсудили на встрече Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которую провел накануне президент Владимир Путин. Об этом 12 декабря рассказала омбудсмен Татьяна Москалькова.

«Оказывается, это не единичный случай, а достаточно, видимо, системный. И для президента это был новый вопрос, он сказал, что надо выяснять причины», — приводит ее слова агентство РБК.

В свою очередь, Москалькова направила по этому поводу запрос в прокуратуру Москвы. Ей на отмену концертов пожаловались студенты столичных вузов.

Поп-панк-группа «Френдзона» перенесла на весну намеченное на 7 декабря выступление в Нижнем Новгороде. Как сформулировали организаторы, «в связи со всем известными причинами».

В Воронеже 6 декабря пытались сорвать концерт группы IC3PEAK. На площадку пришли Роспотребнадзор и полиция, заявив, что «Роспотребнадзор закрыл деятельность организации». Так как центральный вход оказался заблокирован, слушателей впускали через чёрный ход. Из 200 купивших билеты человек пройти в зал смогли только 70 человек.

В тот же день стало известно, что прокуратура добилась отмены концерта российского рэпера GONE.Fludd в петрозаводском клубе Z.efir.

И это — лишь немногие примеры.

Предполагаемая причина «гонений» на молодежных исполнителей — рост насилия среди подрастающего поколения, самым ярким примером которого стала октябрьская бойня в Керченском политехническом колледже. Как заявляла главный редактор RT Маргарита Симоньян, к волне могут иметь «два-три человека из АП (администрации президента. — Прим. ред.)». Впрочем, в официальных комментариях Кремль дистанцируется от запретов выступлений, называя это «идиотизмом».