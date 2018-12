Фестиваль света вытащил Хельсинки из зимнего мрака

В финской столице в рамках фестиваля света Lux Helsinki уже оформили 400 объектов, сообщает 12 декабря официальный портал города Хельсинки. Многие из них расположились в центральных районах Каартинкаупунки и Клууви.

Подготовка к ежегодной эстафете световых инсталляций началась задолго до официальных дат фестиваля, который пройдет с 5 по 9 января 2019 года. В программу вошли произведения художников со всего мира, которые работают в самых разных стилях и техниках.

Например, кампус университета Аалто преобразила интерактивная композиция игрового художника Робина Баумгартена, превратившая светодиоды и специальные пружины в игровую композицию Quantum Garden. Все посетители, принявшие участие в игре, созданной художником, внесут свой вклад в научные изыскания по квантовой физике. Композиция открыта для посетителей до 14 декабря.

В этом году маршрут фестиваля берет начало на Народной площади (Kansalaistori), где произведения захватят огромные медиаэкраны Дома музыки и стеклянного дворца печати — Sanomatalo. Произведение Микко Куннари The End of the Digital New Age, а также Moonlight итальянского художника Марко Брианца — это привнесение искусства на рекламные платформы, чтобы обратить внимание на раздражающую мусорную иллюминацию в городе.

На стене художественного зала Taidehalli появится проекция игровой работы американца Зака Либермана Reflection Studies, приглашающая посетителей попробовать силу собственного творческого потенциала за световым столом. В скверике Нервандера можно полюбоваться работой голландского художника Ivo Schoofs — 12-метровым кинетическим художественным произведением Large Pendulum Wave, для которого финская группа Op:l Bastards записала специальную версию музыки Scorpius.

Источник видео: Youtube.com (польз. Ivo Schoofs)

Маршрут заканчивается в саду Национального музея, где мексиканская художница Ghiju Díaz de Léon вдохнет жизнь в архитектуру фасада музея при помощи видеоманипуляций Shelter Seekers. Используя изображения находящихся под угрозой исчезновения бабочек, мастер размышляет о миграционных процессах и изменении климата.