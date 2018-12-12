Чиновники разрешили пермским школьникам красить волосы в «яркие неестественные цвета» и делать «экстравагантные стрижки»

Школьники Перми смогут красить волосы в розовый и фиолетовый, заплетать афрокосы, а то и вовсе бриться налысо. Городской департамент образования направил в учебные учреждения методические рекомендации, регламентирующие разработку школьных актов о внешнем виде учащихся.

«Медуза» со ссылкой на ТАСС сообщает 12 декабря: школам посоветовали не запрещать учащимся красить волосы «в яркие, неестественные цвета», отращивать длинные волосы и челки, закрывающие глаза, а также делать «экстравагантные стрижки и прически», яркий декоративный маникюр и пирсинг.

При этом департамент не поддерживает ношение школьниками аксессуаров с травмирующей фурнитурой или символикой «асоциальных неформальных молодежных объединений», а также пропагандирующих наркотики и противоправное поведение.

В документе говорится, что местные акты школ могут носить только рекомендательный характер. Учебные учреждения должны будут изменить свои документы до 1 февраля.

В сентябре в пермской гимназии №4 от занятий были отстранены две школьницы. Они пришли на уроки с розовыми волосами. Позднее запрет на посещение гимназии отменили, а руководство оштрафовали за незаконное ограничение права на образование.