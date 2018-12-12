«Зенит» ответил Албину: Клубу принадлежат исключительные права на изменение названия стадиона

Футбольный клуб «Зенит» 12 декабря прокомментировал заявление вице-губернатора Игоря Албина о том, что решение о переименовании стадиона на Крестовском должны принимать жители Санкт-Петербурга.

«В концессионном соглашении четко прописано, что клубу принадлежат исключительные права на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации объекта, включая право на изменение названия стадиона, иными словами – это рекламные права «Зенита», и клуб вправе их реализовать без дополнительных согласований со стороны администрации Санкт-Петербурга. Это условие в числе прочих утверждено постановлением правительства Санкт-Петербурга. Соответственно, в рамках отдельного рекламного контракта ПАО «Газпром» купило право на название стадиона «Газпром Арена» на 5 лет», – заявил «Фонтанке» пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко.

Он также напомнил, что после передачи стадиона в управление ФК «Зенит» клуб снял с города и принял на себя все финансовые обременения по инвестиционному и эксплуатационному содержанию арены, которые ежегодно составляют около 2 млрд руб.

«Но уже на момент принятия арены в управление клубом ФК «Зенит» инвестировал порядка 1,5 млрд рублей в инфраструктуру стадиона. А в ближайшие 5 лет инвестиционные планы клуба по развитию «Газпром Арены» оцениваются в несколько млрд рублей», – подчеркнул Макаренко.